Ganz die Mama: Gwyneth Paltrow teilt seltene Fotos mit erwachsener Tochter Apple

Wie die Zeit vergeht: Apple Martin, die Tochter von Musiker Chris Martin und Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow ist erwachsen und studiert seit rund zwei Monaten Monaten in New York. Erst kürzlich hatte Paltrow erzählt, wie sehr sie ihre Tochter vermisst. Jetzt feierten die 18-jährige Apple und ihre Mutter ein Wiedersehen in New York.

Gwnyeth Paltrow besucht Tochter Apple in New York

Im September hat Apple mit dem College begonnen, dafür musste sie nach New York ziehen. Nachdem Gwyneth Paltrow Apple bereits schmerzlich vermisst hatte, traf sich am Wochenende mit ihrer Tochter im Big Apple. Die beiden verbrachten ein paar "großartige Tage", wie die Schauspielerin - sichtlich stolz auf ihren Nachwuchs - ihren Fans in den sozialen Medien verriet.