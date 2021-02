Game of Thrones: Sie hätte Daenerys Targaryen eigentlich spielen sollen

Seit September 2007 ist Merchant Studentin am Homerton College an der University of Cambridge. Zu sehen war sie unter anderem in ihrer Nebenrolle als Georgiana Darcy in der Jane-Austen-Romanverfilmung "Stolz und Vorurteil". Ab dem Ende der dritten Staffel wurde Merchant in der Fernsehserie "Die Tudors" für die Rolle von Catherine Howard – der fünften Frau von König Heinrich VIII. – besetzt. Außerdem verfasst Merchant, die sich auch für wohltätige Zwecke stark macht, eigene Gedichte - zu ihren bekanntesten lyrischen Texten gehört "Ode to a Toilet".

Privat war sie zwei Jahre mit dem Schauspielkollegen Freddie Fox liiert. Die Beziehung endete 2013.