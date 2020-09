"Game of Thrones"-Star Lena Headey kaum wiederzuerkennen

Da hatte wohl jemand einen Friseurbesuch dringend nötig: Mit Mundschutz und einem wirren Lockenkopf präsentiert sich "Game of Thrones"-Star Lena Headey dieser Tage auf Instagram.

Lena Headey mit Sturmfrisur kaum wiederzuerkennen

"Wie oft kämme ich meine Haare?", fragt die 46-Jährige ihre 3,6 Millionen Abonnenten selbstironisch. "A: Nie. B: Nie. C: Nur wenn ich beim Friseur bin und er mich darum bittet."

In den Kommentaren tippen die meisten Follower auf C. Wahrscheinlich, weil ersichtlich ist, dass sich der "Games of Thrones"-Star auf dem Foto gerade in einem Friseursalon befindet.