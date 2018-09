Gaga am Lido: Wie der Pop-Star ganz Venedig verzaubert

Pop-Sängerin Lady Gaga (32) ist entzückend. Dass sie sich in Bradley Coopers Film „A Star Is Born“ selbst spielt, tut dem keinen Abbruch. Bei Kaffee und Bellinis (Prosecco mit Pfirsich) auf der Terrasse des Palazzo Ca’ Giustinian mit herrlichem Blick über den Canal Grande, erzählt sie offen von ihrer Nervosität vor dem Dreh und während der Premiere. Und amüsierte sich über die Wahl ihrer Robe, ein pompöses Valentino-Kleid in Pink.

„Ich hätte in den Federn im Regen wie ein nasser Straussenvogel enden können! Ich habe Bradley vor der Reise nach Venedig Fotos von dem Kleid geschickt, und er hat gesagt, super, ja, zieh das an. Den Wetterbericht hat keiner gesehen“, lachte sie herzlich im exklusiven KURIER-Interview.