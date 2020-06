Gänsehaut: Jack is back!

Abschalten ist für Johannes Krisch im Moment nur schwer möglich: "Wenn ich abends nach den Dreharbeiten in meinem Wohnzimmer sitze, bin ich noch immer Jack Unterweger", sagt der Burgtheater-Schauspieler im KURIER-Gespräch am Set des Dramas " Jack" (Kinostart ist September 2015) in der Wiener Schleifmühlgasse. Seit drei Wochen steht der 48-Jährige unter der Regie von Elisabeth Scharang (" Franz Fuchs – Ein Patriot") in der Justizanstalt Graz-Karlau, Salzburg und Wien vor der Kamera.