Gaby Köster: "Die Rücklagen aus den guten Zeiten sind längst aufgebraucht"

Die deutsche Komikerin Gaby Köster erlitt 2008 einen Schlaganfall und verschwand für mehr als drei Jahre komplett von der Bildfläche. Anfang September 2011 kehrt Köster dann in die Öffentlichkeit zurück - die zu diesem Zeitpunkt auch erst den Grund für ihren Rückzug erfuhr. Ihre linke Körperhälfte ist seitdem teilweise gelähmt.

"Großteil meiner Heilung verdanke ich Kraft der Spiritualität"

Daran, dass es ihr einmal wieder so gut gehen könnte, soll damals im Spital keiner geglaubt haben. "Die Ärzte gaben keinen Pfifferling mehr darauf, dass ich es überlebe", sagt die Kölner Schauspielerin ("Ritas Welt") jetzt der Illustrierten Bunte. Sie ist überzeugt: "Den Großteil meiner Heilung verdanke ich der Kraft der Spiritualität." Auch von finanziellen Schwierigkeiten ist im Bunte-Gespräch die Rede. "Die Rücklagen aus den guten Zeiten sind längst aufgebraucht", so Köster zur Bunten. "Ich lebe vom Dispo und habe mein Haus beliehen. Das macht mir wirklich schlaflose Nächte."