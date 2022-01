"Full House"-Star John Stamos war besorgt nach letztem Treffen mit Bob Saget

Stamos gestand, dass sein Freund während des Abendessens, einen Monat vor Sagets Tod, besonders besorgt um das Wohlergehen seiner Lieben war: "Bob hat sich immer um alle anderen Sorgen gemacht und er hat viel über den Tod gesprochen. Seine Frau Kelly Rizzo sagte, sie habe eine Vorahnung. Ich habe es nicht gesehen", sagte er.

John Stamos war besorgt

Der Serien-Darsteller meinte außerdem Interview, dass Bob Saget während des Abendessens aus seiner typischen Rolle geriet, was Stamos sehr beunruhigte: "Er sah nicht aus wie jemand, der sterben würde, aber er war sehr ruhig, was seltsam für Bob war … er war irgendwie im Frieden."

John Stamos bemerkte an ihrem letzten gemeinsamen Abend, dass Saget besonders daran interessiert war, zu hören, was seine Freunde zu sagen hatten, da er "zuhörte und nachdenklich war und nicht unterbrach; es war ihm wichtig, was wir sagten", und fügte weiters hinzu: "Ich sage es ungern, aber es war der Bob, den ich immer sehen wollte. Und es war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe."