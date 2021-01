Fürstin Charlène: Vermummter Auftritt bei strahlendem Wetter

Gleich zwei Tage hintereinander präsentierte sich Fürstin Charlène an der Seite ihres Mannes Albert anlässlich der Feierlichkeiten zu Ehren von Sainte Dévote. Am 27. Jänner wird Sainte Dévote, die Schutzheilige des Fürstentums Monaco, mit einem Feiertag geehrt. Traditionsgemäß wird für die Schutzpatronin vor der gleichnamigen Kirche am Abend zuvor in Anwesenheit der Fürstenfamilie ein Fischerboot mit Fackeln angezündet – auf diese Weise soll der Heiligen Devota gehuldigt werden, die im 4. Jahrhundert als Märtyrerin gefoltert wurde und starb.

Charlène: Zwei Termine in einer Woche

Während am Abend des 26. Jänners das Fürstenpaar in Begleitung der beiden Kinder Jacques und Gabriella die Fackeln schwang, nahmen Charlène und Albert am Tag darauf ohne ihre Zwillinge bei einer Messe zu Ehren der Schutzpatronin in Monaco teil.