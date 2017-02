Die Oscars und vor allem die falsche Gewinner-Verkündung bei den 89. Academy Awards (dazu mehr) sind derzeit in aller Munde. Charlene von Monaco hatte sich aber offenbar schon vor der Verleihung des begehrten Filmpreises auf die Oscars eingestimmt.

Charlene ganz in Gold

Bei der AMREF-Gala in Monaco präsentierte sich Fürstin Charlene in einer goldenen Robe von ihrem Lieblings-Designer Akris.

Foto: APA/AFP/VALERY HACHE

In dem bodenlangen Kleid mit Pailetten-Applikationen funkelte sie bei dem Event der "African Medical and Research Foundation" - und glich in ihrem goldigen Fummel selbst einer wandelnden Oscar-Statue. Glitzer-Ohrringe und eine ordentliche Portion Bronzer machten Charlenes Oscar-Look perfect.

Foto: APA/AFP/VALERY HACHE Um Filme ging's bei der Gala in Monte Carlo aber nicht: Die "African Medical and Research Foundation" setzt sich für eine Verbesserung des Gesundheitsstystems in Afrika ein. In Zusammenarbeit mit der "Princess Charlene of Monaco Foundation" sammelt die Charity-Organisation derzeit Spenden für ein Projekt, welches sich für sauberes Trinkwasser in Kenya einsetzt.

Foto: APA/AFP/VALERY HACHE

Foto: APA/AFP/VALERY HACHE

