Fürst Albert und Charlène nahmen an Gedenkgottesdienst für die Queen teil

Fürst Albert II von Monaco und seine Frau Fürstin Charlène trauern um die am Donnerstag verstorbene britische Königin Elizabeth II. In der schottischen St.-Giles-Kathedrale fand am Montag ein Trauergottesdienst zu Ehren der Monarchin statt. Unter der Trauergemeinde befand sich etwa die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon und die britische Premierministerin Liz Truss. Albert und Charlène wohnten einer Gedenkmesse in Monaco bei, wie Fotos von Menna Rawlings, als Botschafterin in Frankreich tätig, zeigen.