Für Sean Astin war "Herr der Ringe" die härteste Arbeit

Das schönste Kompliment, das ich je bekommen habe ... Sowohl meine Mutter als auch mein Bruder sagten, unabhängig voneinander, etwas zu mir. Das war in der , Herr der Ringe’-Zeit, als soviel Lob und Schmeichelei von allen Seiten auf mich hereinprasselten. Sie sagten: , Sean, dafür hast du so hart gearbeitet!’ Ich wusste schon immer, dass sie mich und meine Arbeit besonders schätzten, aber damit lobten sie meine Berufseinstellung, die sie als unerlässlich für meinen Erfolg betrachteten. Und da ich dieses Ethos just von meiner Mutter gelernt hatte, zählte dieses Kompliment doppelt und dreifach.

Verzichten könnte ich in meinem Leben niemals auf ... Meine Frau und meine Kinder. Essen und Trinken. Und Luft. Und Schlaf. Und Comic-Messen. Das letzte stimmt natürlich nicht, denn ich könnte selbstverständlich ohne Comic-Messen leben, aber es wäre nicht dasselbe Leben.

Am meisten Angst habe ich vor ... Das wäre was, wenn ich das jetzt öffentlich verrate, stimmt’s? Eine Urangst sollte man aber nicht jemandem verraten, den man nicht gut genug kennt. Eine Angst gestehe ich trotzdem freimütig: Kein Essen an Bord eines Überseeflugs zu bekommen.

An der Bar bestelle ich ... Eine Runde auf mich.

Die härteste Arbeit, die ich je gemacht habe, war ... Der Film „ Herr der Ringe“ war die größte berufliche Herausforderung meines Lebens. So anspruchsvoll und so faszinierend. Es war eine gewaltige Prüfung für Charakter, Geduld und Ausdauer – alles zusammen. Ich bin unendlich dankbar, diese Chance bekommen zu haben.