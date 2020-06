Für Loriots Grabstein gilt: "Ente bleibt nicht draußen!"

Berlin/ Gummientchen sitzen in Anspielung auf einen seiner beruehmtesten Zeichentrick-Sketche am Mittwoch (22.08.12) in Berlin im Waldfriedhof Heerstrasse auf dem Grab des Humoristen Loriot. Loriot, buergerlich Bernhard-Viktor Christoph Carl von Buelow, wurde am 12. November 1923 in Brandenburg an der Havel geboren und verstarb am 22. August 2011 im Alter von 87 Jahren in Ammerland am Starnberger See. Foto: Adam Berry/dapd

© Bild: Deleted - 1080444