Für große und kleine Kids

Small ist beautiful – klein ist schön. Ein altes Sprichwort, das Nobeljuwelier Reinhard Köck nun für sich neu interpretiert hat. Denn in seiner aktuellen Werbe-Kampagne, die Samstag im KURIER startet, kommen die Kleinen ganz groß raus.



Reini Köck: „Unsere Testimonials waren ja alle mal süße Kinder. Wir baten Prominente wie beispielsweise Niki und Birgit Lauda, uns sehr private Momentaufnahmen zu geben, die sie in einer Situation zeigen, in der sie sich wohlgefühlt haben.“ Passend zum Schnappschuss kreierte der Trend-Setter kleine Schmuckstücke – und zwar fürs kleine Geldbörsel (ab 100 Euro). Köck: „Die Schauspielerin Michou Friesz besitzt noch heute den Stoffhasen, den sie am Foto im Arm hält. Sie hat ihn ihrer Tochter weitervererbt.“ Daraus entstanden putzige Tier-Charms. Niki Lauda brachte Köck auf die Idee von hauchzarten Armbändern mit Botschaft.