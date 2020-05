Frühstück mit Yvonne Weiler

Gerne erinnert sie sich an die vielen Wanderungen mit ihrem Mann. "Er hatte Tausende kleine Wanderkarten, mit diesen sind wir stundenlang feldein gegangen." Am Steuer des Autos saß nur sie. "Er war zu eingesponnen in seine Welt. Wenn er eine Wolke gesehen hat, wäre er im Graben gelandet", beschreibt Yvonne liebevoll Max Weiler, der einst sagte: "Ich setze meine Vorstellungen in Farben um. Wie ich ja überhaupt alles, was ich sagen will, in Farbe sage." Yvonne verstand ihn wortlos, denn sie verstand seine Bilder. "Er war ein sehr introvertierter, in seiner Welt versponnener Mensch. Er war kein Mann der großen Worte."

Dafür schrieb er täglich seine philosophischen Gedanken in seine berühmten Tag- und Nachthefte. Sie wurden jetzt auf 3600 Seiten transkribiert. "Es ist ein Logbuch eines Künstlerlebens", sagt Yvonne Weiler. Wie und wann sie es veröffentlichen werde, weiß sie nicht. "Es stehen sehr viele persönliche Sachen über Menschen, die noch leben, drin. Das kann man nicht drucken."

Max Weiler schärfte den Blick seiner Frau. "Bei unseren Spaziergängen und Reisen nach Kenia, Mexiko oder in die USA hat er mich immer auf die Farben von Dingen, Blumen, Bäume oder Hecken aufmerksam gemacht." Weilers zentrales Thema war die Natur und die Schöpfung. "Er konnte schon als Kind nur malen und zeichnen. Er ist mit dieser Begabung und dem Farbsinn auf die Welt gekommen."

Gottgläubig, aber nicht in einem konfessionellen Sinn, sei er gewesen. In seinen Heften schrieb er: "Mein Werk hat nichts mit Religion zu tun, wohl aber mit der Schöpfung." Als Bildermacher, nicht als Pinselschwinger, wollte der Künstler bezeichnet werden. "Bei ihm wurde nicht geschüttet oder die Farbe mit einer gestischen Bewegung aufgetragen. Strich für Strich hat er gezeichnet oder gemalt."



Wie sensibel Max Weiler war, beschreibt eine Erzählung seiner Frau. "Sein bester Freund war Fritz Wotruba, der Bildhauer. Die beiden waren so gegensätzlich, wie es nur sein kann. Er war der einzige Mensch in Wien, mit dem er sprechen konnte. Als Max gehört hat, dass Fritz Wotruba gestorben ist, ist er umgefallen und war bewusstlos."



Von seiner Frau wollte er immer ein Porträt malen. "Ich habe so wenig Zeit gehabt, dann war es zu spät. Das tut mir wirklich leid, das war ein großer Fehler. Ich habe nie gedacht, dass er jemals sterben würde."



Info:

Max Weiler - Der Zeichner, Ausstellung in der Albertina, von 10. Juni bis 16. Oktober 2011