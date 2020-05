Frühstück mit Wolfgang Böck: "Fast ein bissl dämonisch"

An eine durchaus schöne Kindheit erinnert er sich. An ein liberales, verständnisvolles Elternhaus, "eine herzensgute, ganz, ganz tolle Mutter". Die 84-Jährige wohnt immer noch in der Wohnung am Stadtrand von Linz, in der er mit seiner jüngeren Schwester aufwuchs.

Die Wanderungen entlang der Mühl oder auf den Dachstein machten ihm Spaß. Später - als die Mädchen interessanter als die Berge waren - durfte er "die sturmfreie Bude" genießen. "Wenn die Eltern am Sonntag vom Ausflug zurückgekommen sind, ist meine Mutter schnell vorgegangen, hat drei Mal geläutet und mich gewarnt. Das fand ich sehr, sehr anständig."

Er war nicht immer so anständig. "Es hat schon eine sehr wilde Seele in mir gegeben. Fast schon ein bissl dämonisch." Durchaus aggressiv sei er gewesen. Nicht handgreiflich, aber verbal. "Streiten, das konnte ich schon, bis zum Fertigmachen." Eine "der Sternenkunde mächtige Frau" klärte ihn eines Tages auf: "Na du brauchst dich nicht wundern, weil du bist ein Steinbock und hast einen Skorpion Aszendenten. Die zwei vertragen sich nicht."

"In jungen Jahren war ich mit mir manchmal im Clinch. Je älter man wird, desto besser kann man sich akzeptieren." Gibt es auch etwas, das er an sich mag? "Dass ich mir mein ganzes Leben lang etwas wie Empathie erhalten habe."