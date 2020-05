Frühstück mit Sylvie Rohrer

Die Sprachkünstlerin



Seit drei Jahren wohnt das Künstlerpaar in dieser lichtdurchfluteten Altbauwohnung in einem ruhigen Hinterhof im vierten Bezirk. " Gartenstiege nennen wir sie", sagt Sylvie Rohrer (43) und bittet ins Wohnzimmer. Um den Esstisch die bunten Sessel des Malers und Künstlers Franz West. An der Wand ein Bild von Francis Bacon. "Unser erstes gemeinsam gekauftes Bild", erklärt die Schweizerin und strahlt Richtung Ehemann, der seine Sammlung mit Werken von Franz Weiler und Jörg Immendorff begonnen hat.



Bunt geht es auch auf dem Tisch weiter. Neben dem Rosenstrauß - "ich habe immer Blumen auf dem Tisch, nicht nur fürs Foto" - das pastellfarbene Porzellan. "Ein Weihnachtsgeschenk von meinem Mann. Er hat das ganze Service heimlich nach Bern mitgenommen, nur damit es unterm Christbaum liegt", sagt sie, gefolgt von einem herzhaftem "Hahahaha", das noch oft an diesem entspannten Vormittag zu hören sein wird. Liebe liegt in der Luft.



Zierlich, zarthäutig und so gar nicht zugeknöpft zeigt sich die Burgschauspielerin beim Sonntagsfrühstück mit ihrem Mann René Zisterer (43). Vor drei Jahren heiratete sie ihn, den Musiktheaterregisseur und ehemaligen künstlerischen Leiter des "Augenspieltheaters" in Tirol. Vor einem Jahr holte ihn Dominique Meyer als Direktionsmitglied an die Staatsoper.