Frühstück mit Reinhard Nowak

Der Schauspieler und beliebte "Lottosieger" (die dritte Staffel ist zwar abgedreht, wann sie gesendet wird, steht in den Sternen) hat in der Küche schon Jungzwiebel, Paprika und geriebenen Käse fürs Omelette vorbereitet. Dazu gibt es Vollkornweckerln und Kaffee mit Milch. An der Wand hängt ein Stierkampf-Plakat. "Nein, ich war noch nie bei einem Stierkampf, aber es hat mir getaugt, weil ich im Sternzeichen Stier bin."

Als unaufgeregt, uneitel, allürenfrei, hilfsbereit und herzlich bezeichnen ihn seine Kollegen aus der vergangenen "Dancing Stars"-Staffel, bei der er in der vierten Runde ausschied. Der Künstler, der von 1985 bis 1991 neben Alfred Dorfer, Roland Düringer und Andrea Händler in der Kabarettgruppe "Schlabarett" spielte, ist nicht ein Wuchteldrucker, sondern ein grandioser Menschendarsteller. Sein trockener Schmäh ist messerscharf, auch wenn er so en passant, fast gelangweilt, daherkommt. Wie eine Anekdote des Tollpatsch-Duos Nowak/Chmelar aus Dancing Stars beweist. Die beiden wankten aufeinander gestützt aus dem ORF -Zentrum. Der eine ( Nowak) mit Rückenmarksödem und entzündeten Knöcheln, der andere (Chmelar) mit gebrochenem Unterarm. Sie schwiegen und ächzten. Da hob Nowak seinen Bärli-Kopf und murmelte: "Haben S’ dir auch g’sagt, dass des a Unterhaltungssendung is ...?"