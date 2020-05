Frühstück mit Peter Hofbauer

Bei der Sendung "OK" lernten sie einander kennen. Gefunkt hat es aber nicht im Rundfunk, sondern im Metropol. Die Initiative ergriff damals Vera. "Sie hat mir auf einer rotweingetränkten Serviette eine Botschaft geschickt." Die Allianz hat sich ausgezahlt, beruflich und privat. „Die Kinder merken, dass wir ständig hackeln. Alle drei haben einen immensen Ehrgeiz in sich. In der Schule hat es nie Schwierigkeiten gegeben. Und die Großen sind ausgesprochene Leseratten. Das ist das Wichtigste für die Sprachentwicklung." Während Vera eine brillante Schülerin war und Medizin studierte, begnügte sich der gebürtige Klosterneuburger mit schulischem Mittelmaß. "Als Volksschüler war ich in Fünfhaus stellvertretender Bandencapo, der anderen die damals sehr beliebten bunten Glaskugeln abknöpfte."

Im Gymnasium machte er dann "auf intellektuell" und interessierte sich sehr für den Lateinunterricht, der ihn fürs Leben prägte. "Im späteren Berufsleben habe ich immer wieder mit lateinischen Redewendungen um mich geschmissen und mich dabei vor allem bei Vorgesetzten beliebt gemacht, die kein Latein in der Schule hatten" , scherzt er.