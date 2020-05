Frühstück mit Martin Brambach

Nicht, weil er in den letzten zehn Jahren in hundert Filmen mitgespielt hat. Besonders, weil er seine oft erschreckend authentischen Rollen, seine Präsenz am Bildschirm am Kaffeehaustisch sofort und stetig relativiert. "Da waren auch nur Ein-Tages-Rollen dabei wie jetzt." "Ich habe mich auch schon wahnsinnig schlecht und peinlich gesehen, vor allem am Anfang!", und: "Man kann in diesem Beruf nie sicher sein! Es kann sein, dass es morgen vorbei ist und man nie wieder gebucht wird. Umgekehrt kann es sein, dass man zu oft im Fernsehen läuft, die Leute sagen: ,Nicht der schon wieder!'" Als Visavis kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der 43-Jährige meint, was er sagt. Dass es echte Bescheidenheit ist, die aus dem gebürtigen Dresdner spricht - auch und insbesondere, da seine blaugrauen Augen unablässig Blickkontakt halten. Der Eindruck wird stärker, zu vermeintlichem Wissen, als sein Blick durch die Fensterscheiben nach draußen wandert, verharrt, er über seine Zeit in Wien spricht.



"Ich bin mit Anfang 20 ans Burgtheater gekommen. Als junger Mensch findet man erst mal: Alles sollte anders, radikaler sein.Theater ist aber ein sehr feudales Medium, das heißt: Da sitzt einer und entscheidet." In seinem Fall saß da auch der Intendant. "Ich habe Peymann viel zu verdanken, viel gelernt, aber er ist ein Feudalherr gewesen. Das muss ich so sagen. Ich bin harmoniebedürftig und war oft einer großen Willkür ausgesetzt"; und einer Situation während der Proben zu "Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten", die er so eindrücklich zum Ausdruck bringt, als sei man als Zuhörer Zeuge dessen gewesen.