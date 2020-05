Frühstück mit Karina Sarkissova

Mein erster Gedanke beim Aufwachen

Dankbarkeit, wenn ich mein Kind lachen höre.



Meine Sonntagslektüre

Zeitungen und Magazine, damit ich weiß, was in der Welt passiert.



Humor ist ...

eine Gabe. Man hat ihn oder man hat ihn nicht.



Das schönste Frühstück wäre mit

Dalai Lama, Prinzessin Diana oder Götz Spielmann.



Der erste Blick in den Spiegel

Noch bevor ich ins Bad gehe, sagt mein Mann "Guten Morgen, Schönheit". Dann brauche ich nicht in den Spiegel zu schauen. ( Wolfgang: "Aber sie schaut trotzdem gerne rein")



Wenn ich Zeit habe, sehe ich am liebsten

Filme auf DVD, Dramen.



Der Platz, an dem ich gerne frühstücken würde

Auf einer Wolke mit John Malkovich.



Ich träume oft von ...

meinem verstorbenen Vater.



Mein Luxus am Sonntag

In mich hineinhören, wie es mir geht. Zeit für die Familie und schlafen.



Den Appetit verderben mir

schlechte Tischmanieren.



Auf keinen Fall esse ich

Fertiggerichte.



Am liebsten esse ich

Meeresfrüchte, Kaviar und Seeigel.