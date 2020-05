Frühstück mit Jeanette Biedermann

Acht Jahre war sie, als die Mauer fiel. "Meine Eltern haben mich überall mitgenommen. Sie haben in ihrem Rahmen versucht, mir die Welt zu zeigen. Am Wochenende gingen wir in den Tierpark oder auf den Rummel. Wenn sie auf einer Feier waren, haben sie mich auf eine Couch gelegt und ich hab’ gepennt. Ich war ein entspanntes Kind." Papa und Mama haben ihr viele wundervolle Werte mitgegeben. "Bescheiden und höflich zu sein. Und, dass das Wichtigste die Liebe ist."

Wenn sie mal eigene Kinder haben wird, "und die will ich unbedingt", dann wird sie es genauso machen wie ihre Eltern. "Ich lass’ mir aber noch Zeit. Denn man muss das, was man in den Ofen schiebt auch wieder rausziehen." Noch gibt es so viele Ideen und Projekte, die verwirklicht werden wollen.