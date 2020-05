Frühstück mit Ingrid Burkhard

Als Frau Sackbauer in der Kultserie Ein echter Wiener geht nicht unter wurde sie geliebt. Und bedauert. "Die Leut' haben mich auf der Straße angesprochen und oft gefragt, wie ich ein Leben mit einem derartigen Mann aushalte. Sie waren dann erstaunt, wenn ich gesagt habe, dass ich mit dem Mundl nicht verheiratet bin", erinnert sich die Wienerin, während sie durch ihre Neubauwohnung im 8. Bezirk führt.



Seit ihr Mann vor zwei Jahren gestorben ist, wohnt sie hier. "Wir haben in einer sehr großen Altbauwohnung gewohnt. Die hab' ich schlagartig geräumt. Erstens, weil ich den Schauplatz verlassen wollte, zweitens, weil es mir allein zu teuer war." 56 Jahre war sie mit dem Burgschauspieler Hannes Siegl verheiratet. "Wir hatten eine tolle Ehe."



In der Küche ist ein kleiner Tisch gedeckt. Toastbrot, Margarine, zwei weiche Eier. Neben dem Teller liegen zwei Telefone, ein Kalender, das Brillenetui und "auf jeden Fall die Tschick mit Feuerzeug", sagt die leidenschaftliche Raucherin, die keine "Pulvern" schluckt und nie zum Arzt geht. "Außer für meine zwei neuen Kniegelenke." Alles hat seinen Platz in der Single-Wohnung. "Je älter man wird, desto ordentlicher muss man werden, weil sonst findet man nichts mehr."



Noch "blind" macht sich die Frühaufsteherin einen Löskaffee. "Mach ma einen Zirkus. Ich frühstücke nämlich immer im Schlafmantel", sagt Burkhard und wirft sich fürs Foto in ihr morgendliches Outfit. Viel isst sie nicht in der Früh. Gekocht wird maximal zwanzig Minuten lang. "56 Jahre habe ich jeden Tag gekocht. Das reicht. Man kann in kurzer Zeit auch gut kochen. Ich mache mir ein Gemüse, geb' ein Stück Butter drauf und esse einen Erdapfel dazu. Ich brauche keine Saucerln."



Ihren Mann lernte sie mit 19 Jahren am Reinhardt-Seminar kennen. Nach der Matura dachte die Tochter eines Arztes und einer Pianistin kurz über ein Germanistikstudium nach. "Aber eigentlich wollte ich immer Schauspielerin werden." Am Linzer Theater traf sie Hannes Siegl wieder. "Wir haben geheiratet und ein Jahr später kam Diets." Diets nennt sie ihren Sohn Dietrich Siegl (57), der in die Fußstapfen der Eltern trat und auch Schauspieler wurde (Oberst Dirnberger in SOKO Donau).