Frühstück mit Eva Rossmann

Kluger Kopf, roter Schopf



Begonnen hat alles vor 22 Jahren mit einer Anzeige im KURIER. "Bauernhaus, Wien-Nähe, Ziergarten, drei Zimmer, 170.000 Schilling." "Das waren umgerechnet 12.500 Euro, damals hätte ich mir nicht mehr leisten können", sagt die Krimi-Autorin. Heute, nach zwölf Bestsellern in Serie, ist der Dachboden ausgebaut, das Häuschen in Auersthal um einen Wintergarten und ein Glashaus im Garten, in dem Eva Rossmann ihre Bücher schreibt, erweitert.



Das Weinviertel ist seither die Heimat der gebürtigen Grazerin und ihrem Ehemann Ernest Hauer. Vor zwei Jahren wurde der 60-Jährige von Ö1 mit dem Golden Handshake in Pension geschickt. "Es geht mir hervorragend", lacht der braun gebrannte Journalist. In kein tiefes Loch sei er gefallen. "Ich hab den Umbau koordiniert und ich reise viel mit Eva zu den Lesungen, da mach` ich den Fahrer. "



Die eine Katze, Gizmo, schläft auf dem Gartensessel, die andere "alte Dame", Manda, versteckt sich genauso wie Herr Karl, das Kaninchen. Rossmann führt durch das verwinkelte Haus zum gedeckten Tisch im Wintergarten. Hier frühstückt sie nur Montag bis Mittwoch mit Ernest, mit dem sie seit 1995 verheiratet ist. "Wenn ich nicht beruflich unterwegs bin, koche ich von Donnerstag bis Sonntag beim Buchinger." Unentgeltlich, einfach weil sie total gerne kocht. Als sie für ihren Krimi Ausgekocht im "Gasthaus zur Alten Schule" bei ihrem Freund und Haubenkoch Manfred Buchinger recherchierte, kam sie auf den Geschmack. "Kochen ist für mich ein schräges Hobby. Ich hab` mir gedacht, wenn ich beim Buchinger koche, dann möchte ich die Lehrabschlussprüfung in Kochen auch noch machen." 2002 war es dann so weit.