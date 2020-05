Frühstück mit Erni Mangold

Schuhe abputzen, ausziehen brauchst sie nicht", begrüßt sie die KURIER-Redakteurin. "Du schon, deine Schuach san so schiach", bekommt der Fotograf zu hören. Das ist die Mangold, wie sie leibt und lebt – zum Abbusseln. Erst grantig und genervt. Ein bisschen später herzlich und humorvoll. Per Sie wird die 84-Jährige angesprochen. Ganz selbstverständlich duzt die Kultfigur des Wiener Theaters, die seit 70 Jahren auf der Bühne steht, ihre Gäste. Man ist auf dem Land – im Waldviertel, bei Gars am Kamp.



Hier hat sich die unverwechselbare Schauspielerin 1984 ein altes Haus gekauft. "Leben tu’ ich seit meinem 68. Geburtstag hier. Mit der Zeit hab’ ich Wände aufgerissen und den Wintergarten angebaut. Eine Million Schilling steckst immer in so a oide Hütten", sagt die Pendlerin, die 30.000 Kilometer im Jahr fährt und unermüdlich auf der Bühne oder vor der Kamera steht. "Ich bin ein Leistungsmensch." Am Theater in der Josefstadt spielt sie in "Lumpazivagabundus" und probt für "Geschichten aus dem Wienerwald" (Premiere 2. 2. 2012).