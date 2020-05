Frühstück mit Doris Golpashin

Seit einem Jahr wohnt die telegene Single-Frau im siebenten Bezirk in Wien. Zwei Terrassen und ein traumhafter Blick über die Stadt inklusive. Blitzblank und durchgestylt ist das Wohnzimmer mit offener Küche. Dunkler Holzboden, weiße Möbel. Perfektionistin sei sie. "My home is my castle. Mir ist es total wichtig, wie ich wohne." Golpashin möchte sich wohl fühlen, wenn sie sich aus dem Schlaglicht in den Kamera-Schatten verkriecht. Fallen lassen und die Wohnung genießen, ist ihre Devise. "Ich lasse auch nicht oft Menschen in meine Wohnung, das ist meine Privatsphäre."

Familie und Freunde sind dagegen herzlich willkommen. "Ich koche total gerne, gehe auf den Naschmarkt, nehme mir Zeit zum Einkaufen." Das Sonntags-Frühstück mit Mama und Schwester Dani, Schauspielerin Daniela Golpashin, hat Tradition.

"Lang muss es dauern, das kann sich über den ganzen Tag ziehen. Und viel muss auf dem Tisch sein." Das fängt mit Birnensaft und einem Smoothie an (Fruchtsaft aus Karotten, Mango und Maracuja) und endet mit Ham and Eggs samt Jungzwiebeln und Para - deisern. Dazu "literweise" schwarzen Tee. "Nach dem Aufstehen brauch' ich zwei, drei Espressi, kurz und stark."