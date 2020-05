Frühstück mit David Hasselhoff

Der laut Guinness-Buch der Rekorde weltweit meistgesehene Serien-Star gab nie auf. Notfalls lieferte er sich selber in die Reha-Klinik ein. "Ich habe mit dem Alkohol aufgehört, weil ich auf dem Weg war, mich damit umzubringen. Ich konzentriere mich immer auf einen Tag und bete zu Gott: ,Führe mich durch diesen Tag, ohne Alkohol'."

Der Lebensretter hat sein eigenes Leben gerettet. Schwimmt wieder auf der Welle des Erfolgs. In Wien nimmt der Sänger seine neue CD (A Real Good Feeling) auf. Während er in den USA als Musiker kaum Erfolg hatte, sammelte er in Europa 42 Gold- und Platinschallplatten. Ab nächster Woche startet er seine Konzerttournee. In London spielte er den Captain Hook im Pantomime Peter Pan und als Juror in der Casting-Show Britain's got Talent (die Vorlage zu Deutschland sucht den Superstar) hat er eine große Fangemeinde. Nur in seiner Heimat L. A. wartet er noch aufs Comeback. Die Reality-Show The Hasselhoffs wurde aus Quotenmangel eingestellt. "Die Serie wird sicher noch weltweit herauskommen", ist der Rat-Pack-Fan sicher.