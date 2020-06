Frühstück mit Bejun Mehta

Nur zu Hause hört er fast keine Musik. "Ich habe den ganzen Tag Musik im Kopf. Da brauch’ ich auch mal die Ruhe." Wenn er Stille sucht, geht er "überall und regelmäßig" in Museen. "Weil ich dort nicht reden muss. In der Freizeit will ich meine Stimme auch ein bissl schonen." Sport ist ihm zu langweilig. Sein Hobby ist das Kochen. "Ich bin ein Feinschmecker. Manchmal esse ich zu viel und dann wieder ein paar Tage gar nicht. Die Balance muss stimmen", sagt der Weinliebhaber, der gerade die österreichischen Rotweine erforscht. Gekocht wird in seinen Domizilen in New York und Berlin. Dort kann er sich mit seinem deutschen Freund Sami kulinarisch austoben. Bejun ist für die feine französische Küche und das Backen zuständig, Sami für Asiatisches. "Ich habe einen tollen Partner", schwärmt Mehta über den Gesanglehrer mit türkischen Wurzeln.

Frei und liberal ist Mehta aufgewachsen. "Individualität war meinen Eltern ganz wichtig." Sein Bruder Navroj, ein Geiger, und er konnten immer machen, worauf sie Lust hatten. "Ich habe viel allein gemacht, Musik angehört, Bücher gelesen oder bin ins Museum gegangen. Wenn ich nicht in die Schule gehen wollte, um zu Hause ein gutes Buch zu lesen, war das für sie ok." An eine schöne Kindheit erinnert sich der Musiker. "Meine Eltern haben mich auf ein sehr selbstständiges Leben vorbereitet. Mit 15 war ich weg, bin nach Connecticut gegangen, um dort Cello zu studieren."