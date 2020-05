Frisch rasiert in Wien

Auf ein gepflegtes Äußeres legt Adrien Brody großen Wert. Das weiß man nicht erst, seitdem der Oscar-Preisträger („Der Pianist“) in einem TV-Spot für Rasierer betont, wie wichtig es ist, als perfekt gestylter Mann auf jedes Haar zu achten.

Obwohl der 39-Jährige für seine abwechselnden Bartkreationen bekannt ist, reiste er als Stargast zur Neueröffnung des „ Diesel“-Flagship-Stores am Wiener Kohlmarkt „oben ohne“ an. Auch in den vergangen Monaten sah man ihn meistens ohne Gesichtshaar: Ist der Grund dafür die Liebe zu Freundin Lara Lieto ? Seit dem Frühjahr zeigt sich das schwer verliebte Paar quasi an jedem Eck schmusend. Fakt ist: Ohne Bart verläuft die Liebe reibungsfreier.

Am Donnerstag landete der Schauspieler um 13.50 Uhr am Flughafen Wien- Schwechat, aber leider ohne seine Model-Freundin: „Sie musste kurzfristig absagen“, hieß es später bei der feierlichen Eröffnung des neu aufgemöbelten Geschäfts. Auch Diesel-Inhaber Renzo Rosso , der zuletzt im Mai am Life Ball gesichtet wurde, glänzte durch Abwesenheit. Der Besuch der „Art-Basel“, die zurzeit in Miami läuft, war dem Kult-Designer wichtiger.

Die Müdigkeit nach dem langen Flug aus L.A. war Brody bei seiner Ankunft im Hotel Ritz Carlton anzusehen. Zeit für ein Schläfchen blieb dem Frauenschwarm nicht: Ein Fototermin stand auf dem Programm, bevor er um 19 Uhr zur Shop-Eröffnung, bei der Anna F. sang, aufbrach. Nach einem Dinner wurde Brody sowie Gery Keszler und Francesca Habsburg bei der After-Show-Party in der Albertina Passage erwartet.