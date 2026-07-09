Luke Wilson ist Papa geworden. Zum ersten Mal, und das mit 54 Jahren. Der US-amerikanische Schauspieler war bisher nicht verheiratet. Zu seinen bekanntesten Ex-Partnerinnen gehören jedoch die Schauspielerinnen Drew Barrymore und Gwyneth Paltrow. Die Beziehung mit der Mama seines ersten Kindes hält er privat. Weswegen die Geburt auch erst nachträglich bekannt wurde. Offiziell bestätigt wurde sie bisher aber nicht.

Eltern geworden: Wilson und Yates mit Baby bei Event

Wie die Promiportale People und Hello! berichten, besuchten Wilson und seine 24-jährige Freundin Kendall Yates am 7. Juli zusammen mit ihrer neugeborenen Tochter einen Presseempfang für Wilsons kommende Netflix-Comedyserie „The Hawk“. Der „Anchorman“-Star und Yates, die ihre Kleine in einer Trage trug, trafen demnach kurz nach 17 Uhr ein. Nach zwei Stunden sollen sie die Veranstaltung vor deren Ende um 19 Uhr verlassen haben. Zuvor stellten sie die Neugeborene angeblich einigen von Wilsons Schauspielkollegen, darunter Jimmy Tatro, vor.