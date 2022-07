Freunde: So hat sich Jennifer Lopez durch Beziehung mit Affleck verändert

Beim zweiten Beziehungsanlauf hat's geklappt: Nachdem Ben Affleck und Jennifer Lopez in den Nullerjahren schon einmal verlobt waren, es aber nie zu einer Hochzeit kam, weil sich das Paar vorher trennte, haben es der Schauspieler und die Sängerin nach ihrem Liebes-Comeback inzwischen tatsächlich vor den Traualtar geschafft. Achzehn Jahre nach dem Ende ihrer ersten Beziehung haben die beiden US-Stars in Las Vegas geheiratet.

Jennifer Lopez: Färbt Afflecks Bescheidenheit auf sie ab?

Im Vorfeld hatten diverse Klatschblätter spekuliert, dass Lopez und Affleck eine Mega-Hochzeit veranstalten würden. Dass sie am Ende auf eine intime Vegas-Hochzeit gesetzt haben, soll laut HollywoodLife selbst die engsten Freunde des Liebespaares überrascht haben. Lopez' und Afflecks Umfeld sei überrascht darüber, wie zurückhaltend das Jawort am Ende ausfiel, so der Bericht.