Frédéric Prinz von Anhalt wird Rap-Fan: "Bra hält mich hellwach"

Frédéric von Anhalt: "Seine Kumpels fragten, ob ich was rauchen will"

Vergangene Woche kam es dann zur ersten Begegnung der beiden. Der Adoptiv-Prinz besuchte Capital Bra backstage.

Gegenüber der deutschen Bild erzählte Frédéric Prinz von Anhalt: "Seine Kumpels fragten mich gleich, ob ich was rauchen will. Ich sagte: 'Nein, ich bin schon drauf'. Was nicht stimmte, denn ich nehme keine Drogen."

Mit Capital Bra habe er sich sofort gut verstanden. "Unser Lieblings-Designer ist ja Gucci. Mit dem Unterschied, dass Capital seine 'Gucci-Tour' einmal im Jahr macht, und ich schon mein ganzes Leben lang", so der Prinz.

"Capital Bra ist ein cooler Typ, ich liebe ihn"

Er erzählte weiter: "Ich habe Bra von meinem Freund Sylvester Stallone erzählt, den ich von ihm grüßen soll. Wir haben dann Nummern ausgetauscht und uns herzlich verabschiedet."