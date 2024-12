Franka Potente über ihre Krebserkrankung: Habe die "Terminator-Rolle" gewählt

Entscheidung für die "Terminator-Rolle"

Dabei hat die Mutter zweier Töchter nicht in ein Gedankenkarussell kommen wollen, in dem man zu viel über den Tod nachdenkt, wie sie im Gespräch betont: "Im Kopf plant man seine eigene Beerdigung." Aber sie habe sich für die "Terminator-Rolle" entschieden. "Der Ansporn war immer: Ich will nicht sterben. Jeder findet seinen eigenen Umgang mit der Krankheit, einen Monat lang im Bett zu liegen und nur Serien zu schauen, wenn es einem damit besser geht, ist vielleicht auch okay."