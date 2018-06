Fran Drescher über die traurige Wahrheit hinter der Kamera

Posttraumatisches Stresssyndrom

Nun verriet die einstige Fashion-Ikone, dass ihre damalige "Traumfigur" Folge des traumatischen Überfalls war. "Mein Leben war danach ein einziges Durcheinander. Vor der Kamera war ich die lustige Fran, aber mein echtes Leben war alles andere als witzig und leicht. Deshalb war ich auch so dünn, " so die bis heute durch und durch positive Schauspielerin. Drescher habe demnach jahrelang an einem schweren posttraumatischen Stresssyndrom gelitten und konnte kaum etwas zu sich nehmen, auch wenn sie in der Serie nur allzu gerne die Naschkatze spielte.

"Ich musste mich damit befassen, als ich berühmt wurde und es herauskam - Gott sei Dank war ich in Therapie! Ehrlich gesagt, ich liebte es einfach, zur Arbeit zu gehen und Fran Fine zu sein, denn sie war nichts als lustig und lässig (...)."