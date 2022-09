Fotos: Sängerin LaFee hat "ja" gesagt

Sängerin LaFee ("Virus"), die bürgerlich Christina Klein heißt, hat geheiratet. Die persönlichen Neuigkeiten teilte sie mit ihren rund 64.000 Followerinnen und Followern auf Instagram.

"JA für hier und jetzt! JA für ein Leben lang. Der wohl emotionalste und wunderschönste Tag meines LEBENS. Am 27. 8. 22 war es soweit und wir haben uns vor all unseren Lieben ein Versprechen gegeben. Und heute wollte ich mit euch mein Glück teilen!", schrieb Klein zu einer Reihe an Fotos.