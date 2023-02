Fotos: Sängerin Juliette Schoppmann hat ihre Partnerin geheiratet

Die deutsche Sängerin Juliette Schoppmann und ihre Partnerin, Komikerin Tahnee haben geheiratet und haben zahlreiche Glückwünsche für ihre gemeinsame Zukunft erhalten. Die beiden veröffentlichten auf Instagram drei Fotos, auf denen sie am Strand in weißen Kleidern durchs Wasser laufen und in inniger Umarmung in Richtung Meer schauen.

Prominente Gratulantinnen