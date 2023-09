Fotos: "Let's Dance"-Stars Christina Luft und Luca Hänni haben geheiratet

Vom "Let's Dance"-Parkett bis zur Ehe in drei Jahren: Der Schweizer Sänger Luca Hänni (28, There for you") und die Tänzerin Christina Luft (33) haben geheiratet. "Mrs. & Mr. Hänni" schrieben sie am Donnerstag auf ihren Instagram-Accounts - und teilten Fotos von der Hochzeit. Die Braut trug ein klassisches weißes Kleid, der Bräutigam einen hellbraunen Anzug.