Fotos von Boris Beckers Hochzeit: Braut Lilian in eleganter schulterfreier Robe

Drei Wimbledon-Siege, jetzt auch die dritte Ehe: Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker ist wieder verheiratet. Der 56-Jährige und seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro (34) gaben sich am Samstag das Jawort. Das bestätigte Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser der Deutschen Presse-Agentur. Die Trauung und Feier fanden demnach mit nur 85 Gästen im Küstenort Portofino an der italienischen Riviera statt.

Auf Hochzeitsfotos, die Vogue veröffentlichte, ist das Paar unter anderem beim Hochzeitskuss und beim Anschneiden der weißen Hochzeitstorte zu sehen - die Braut in einem schulterfreien weißen Kleid und mit Schleier, der Bräutigam in einem Anzug aus schwarzer Hose und cremefarbenem Sakko über weißem Hemd, mit Fliege. Sehen Sie die Fotos hier:

Das Paar führe "eine absolut private Beziehung" und teile sein "Miteinander nur mit sehr nahestehenden Personen", erzählte Monteiro der Vogue in einem am Donnerstag geführten Interview. "Die erste Person, die von unserer Verlobung wusste, war Boris' Mutter und seine Schwester, kurz vor Weihnachten im Dezember. Danach haben wir es auch meiner Familie erzählt, als wir nach São Tomé geflogen sind, um meinen Vater zu besuchen." Das Paar lebt in Mailand.

"Viel gemeinsam durchgemacht"

Mit der Risikoanalystin Monteiro, die aus dem afrikanischen Inselstaat São Tomé und Príncipe stammt, ist die ehemalige Nummer Eins der Tennis-Weltrangliste seit mehreren Jahren zusammen. "Ich glaube, wir haben so viele Dinge gemeinsam durchgemacht, dass ich dadurch verstanden habe, was es bedeutet, jemanden in seinem Leben zu haben, mit dem man sein Leben teilen möchte. Für mich bedeutet die Ehe, sich gegenseitig zu verpflichten, füreinander zu sorgen, einander zu vertrauen und zusammenzuhalten", sagte die 34-Jährige der Vogue.