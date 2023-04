Fans in heller Aufregung: Foto zeigt Hunziker & Ex Ramazzotti mit Enkel Cesare

Ein Bild der Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker (46) gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Eros Ramazzotti (59) sorgt in den sozialen Medien bei Fans für Aufsehen. Auf Instagram teilte Hunziker am Donnerstag ein Bild der beiden frischgebackenen Großeltern - Ramazzotti hält dort den gemeinsamen Enkel Cesare. Während der italienische Sänger den Enkelsohn in den Armen hält, beugt sich die Moderatorin angelehnt an ihren früherem Ehemann hinunter und küsst Cesare auf die Stirn.

