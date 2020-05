Foto-Shooting für die Philharmoniker

Viel harmonischer kann ein Mode-Shooting wohl nicht sein. Denn wenn fünf Philharmoniker in die Rolle von Models schlüpfen, können sie nicht einfach nur so tun, als würden sie spielen, sie spielten tatsächlich.



Die Idee dazu stammte von Trendsetterin Isabella Klausnitzer in Zusammenarbeit mit Andi Lackner (Perfectprops). Einfach nur Mode für den schönsten Ball der Saison für die nächste KURIER-freizeit (14. Jänner) zu inszenieren, war ihr zu wenig: "Ich habe den Ballchef, Andreas Großbauer, kennengelernt und ihn gebeten, mir die größten Philharmoniker zu borgen. Er fragte mich, warum die größten? Ganz einfach, weil das weibliche Model so riesig ist."



Gold ist das vorherrschende Thema, so Klausnitzer: "Der Trend ist heuer Metallica, sprich der schöne Schein. Die Frau soll glänzen." Für das güldene Outfit zeichnet erstmals eine heimische Designerin verantwortlich: "Es stammt von Ingried Brugger , die ja in erster Linie Museumsdirektorin ist (Bank-Austria-Kunstforum). Wenn ich nämlich einen österreichischen Designer bevorzuge, komme ich in Teufels Küche."