Harrison Ford schlüpft erneut in Indiana-Jones-Rolle

Schauspieler Harrison Ford schlüpft noch einmal in die Rolle des Abenteurers Indiana Jones - für einen Disney-Themenpark.

„Bald ist es Zeit für sein nächstes Abenteuer, und ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich zum allerersten Mal das eigentliche Modell für das Indiana-Jones-Animatronic bin – Schlangenphobie inklusive“, sagte Ford in einem Video, das Disney auf Instagram veröffentlichte. Als Animatronic werden elektronisch bewegliche Figuren bezeichnet.