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Harrison Ford schlüpft erneut in Indiana-Jones-Rolle

Das tut der Hollywood-Star aber anders als erwartet.
17.08.2026, 15:33

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Harrison Ford hält mit überraschtem Gesichtsausdruck die Goldene Palme bei den Filmfestspielen von Cannes in die Kamera.

Schauspieler Harrison Ford schlüpft noch einmal in die Rolle des Abenteurers Indiana Jones - für einen Disney-Themenpark. 

„Bald ist es Zeit für sein nächstes Abenteuer, und ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich zum allerersten Mal das eigentliche Modell für das Indiana-Jones-Animatronic bin – Schlangenphobie inklusive“, sagte Ford in einem Video, das Disney auf Instagram veröffentlichte. Als Animatronic werden elektronisch bewegliche Figuren bezeichnet.

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Der 84-Jährige stand Disney zufolge Modell für eine bewegliche Figur, die für eine neue Indiana-Jones-Attraktion im Disney-Themenpark „Animal Kingdom“ in Florida entsteht. „Indiana Jones und der Mythos der Jadeschlange“ soll der Titel des neuen Abenteuers sein. Besucher sollen darin gemeinsam mit Indiana Jones einen Maya-Tempel erkunden und in eine Unterwelt voller Gefahren geraten. Die Bauarbeiten dafür seien noch im Gange.

Agenturen, msim  | 

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