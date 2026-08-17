Ehrung für Auto von Hollywood-Legende Clark Gable

Ein Sportwagen, der einst Hollywood-Legende Clark Gable gehörte, hat in diesem Jahr die prestigeträchtige Oldtimer-Show im kalifornischen Pebble Beach gewonnen. Der 1935 gebaute Duesenberg SSJ Special Speedster setzte sich beim 75. Concours d'Elegance in einem Feld von mehr als 200 historischen Fahrzeugen durch. Gable, bekannt unter anderem als Rhett Butler in „Vom Winde verweht“, war ein Sammler schneller Automobile.

Der Special Speedster wurde nur zwei Mal gebaut - der andere Wagen ging an Hollywood-Star Gary Cooper. Duesenberg, ein Sinnbild für damaligen amerikanischen Autoluxus, versuchte zu dieser Zeit, einen drohenden Zusammenbruch in der Großen Depression abzuwenden. Die Firma hoffte auf Hollywood als Zugpferd. Am Ende machte Duesenberg 1937 dicht. Coopers Special Speedster war ebenfalls beim Concours zu sehen, allerdings außerhalb des Wettbewerbs.