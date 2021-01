Folk-Legende Joan Baez: "Bin gar keine Pazifistin, nur eine gewaltlose Soldatin“

Zu Kings legendärer Rede („I Have a Dream“) sang sie „in unerbittlicher Sanftheit“, wie der deutsche Tagesspiegel es nannte, „We Shall Overcome“. Dabei litt sie jahrelang, auch schon als „First Lady of Folk“ an quälendem Lampenfieber. Mitten in Konzerten lief sie plötzlich aufs Klo und wusch sich minutenlang das Gesicht.

Dank einer Therapie wurde die übrigens lebenslang strikt drogen- wie skandalfreie Mutter eines einzigen Sohnes (David Harris, 51, der sie oft als Perkussionist begleitet, aus ihrer fünfjährigen Ehe mit einem US-Autor) das Leiden los: „Ich fliehe lieber auf die Bühne als runter“, sagt sie. Seit Jahren ist Baez single.

Neben Dylan, der sie als Liedermacherin gern verletzend gering schätzte, soll es auch Apple-Gründer Steve Jobs (gest. 2011) als Lover gegeben haben: „Die einfachste Beziehung ist die mit zehntausend Fans, die schwierigste mit einem Menschen“, verrät sie. Und Baez zeigt Flagge: „Ich bin gar keine Pazifistin, nur eine gewaltlose Soldatin.“