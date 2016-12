Fluch des frühen Ruhms: Was aus den "E.T."-Stars wurde

1982 wurden Henry Thomas, Drew Barrymore und Robert MacNaughton durch den Film "E.T. - Der Außerirdische" bekannt. Wie es den Kinderstars aus dem Science-Fiction-Streifen von Steven Spielberg erging und was aus den anderen "E.T."-Darstellern wurde:

Der ewige "E.T"-Star:

Henry Thomas, der in "E.T" den jungen Elliott spielte, kam mit dem plötzlichen Ruhm zunächst gar nicht klar. "Ich war so bekannt, dass ich nirgendwo mehr hingehen konnte", so Thomas. "Ich war wie ein Zirkusfreak." Schließlich habe er sich nicht mehr aus dem Haus getraut: "Ich wurde ein elfjähriger Einsiedler."



In den 90ern versuchte sich Thomas als Singer-Songwriter in der Band "The Blue Heelers". Ansonsten blieb er als Schauspieler tätig: Er gab unter anderem Brad Pitts Bruder in "Legenden der Leidenschaft" (Mitte) und spielte an der Seite von Leonardo DiCaprio und Cameron Diaz in "Gangs of New York" mit.

Zuletzt war der "E.T."-Star in der US-Serie "Sons of Liberty" zu sehen. 2006 arbeitete er außerdem am Soundtrack zum Film "Honey Baby" mit.



Dennoch wird er noch heute von vielen auf seine Kinderrolle reduziert. "Fast jeden Tag gibt es jemanden, der sagt: 'Hey, du bist der Typ aus 'E.T.'", beschwerte sich der heute 45-Jährige einmal gegenüber "The Mirror." "Und es vergeht kein Tag, an dem mir nicht jemand zuruft: 'E.T. nach Hause telefonieren.'"

One-Hit-Wonder:

Robert MacNaughton spielte in dem Außerirdischen-Drama Elliotts Bruder Michael. Für diese Rolle wurde er 1982 im Alter von 17 Jahren mit dem "Young Artist Award" als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Obwohl er in den 80ern in sieben weiteren Filmen zu sehen war, konnte der Jungstar an seinen ersten Hollywoodhit nicht anknüpfen. In den 90ern versuchte sich MacNaughton als Theaterschauspieler - ebenfalls mit mäßigem Erfolg, weswegen er schließlich einen Job als Postangestellter in Phoenix annahm.



Seit 2012 arbeitet MacNaughton als Briefträger in New Jersey. 2014 feierte er nach 17-Jähriger Hollyood-Pause ein Combeack im Indie-Thriller "Laugh Killer Laugh" und stand in "Frankenstein vs. the Mummy" in einer Nebenrolle vor der Kamera.

Der frühe Absturz:

Als Drew Berrymore in "E.T" in der Rolle der süßen Gertie zu sehen war, war sie gerade einmal 7 Jahre alt - doch bald darauf folgte der Absturz.

Barrymore betrank sich erstmals im Alter von neun Jahren auf einer Hollywoodparty und hatte als Kind und Teenager mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen, weswegen sie schon mit 13 Jahren zum ersten Mal in eine Entzugsklinik eincheckte.

Nachdem sie clean geworden war, startete Barrymore in den späten 90ern mit Filmen wie "3 Engel für Charlie" und "Ungeküsst" noch einmal in Hollywood durch. Heute ist die Schauspielerin außerdem zweifache Mutter.

Was aus den übrigen "E.T."-Stars wurde:

"E.T." selbst war kein Special Effect. Im Kostüm des kultigen Außeridischen steckte eine Kleinwüchsige namens Tamara De Treaux. Sie war mit einer Körpergröße von nur 79 Zentimetern ideal für die Rolle.



Die damals 22-Jährige teilte sich die Rolle mit anderen Kleinwüchsigen, zwengte sich über Wochen täglich in die Puppe aus Metall und Kunststoff. Kontrovers: Um die Illusion eines Außerirdischen nicht zu zerstören, soll Spielberg den "E.T"-Darstellern verboten haben, sich in der Öffentlichkeit zu ihrer Rolle zu äußern.

De Treaux brach jedoch das Schweigen und sprach gegenüber der US-Presse über ihren Job als "E.T". Danach war sie noch in einigen Fantasy-Filmen zu sehen. 1990 starb die "E.T"-Darstellerin im Alter von nur 31 Jahren an Herzversagen.

Den sympathischen Regierungsagenten Keys gab Schauspieler Peter Coyote.

Nach "E.T." war Coyote in zahlreichen Filmen und TV-Produktionen zu sehen: Darunter in "Timerider", Polanskis "Bitter Moon" sowie in der Serie "Brothers & Sisters" (Foto).

Der praktizierende Zen Buddhist war zwei Mal verheiratet: Einmal mit Marilyn McCann und in zweiter Ehe mit Stefanie Pleet (Foto).

Bei den olympischen Winterspielen in Salt Lake City im Jahr 2002 führte er außerdem gemeinsam mit Glen Close als Erzähler durch die Eröffnungsfeier. Außerdem hat Coyote eine Autobiografie ("Sleeping where I fall") über seine Jahre als Hippie verfasst, die in den USA zum Bestseller wurde.

Dee Wallace gab in "E.T." Eliotts Mutter Mary und wurde für diese Rolle für den "Saturn Award" nominiert. Später war sie hauptsächlich in Horrorfilmen zu sehen, unter anderem in "Das Tier", "Critters" und dem Remake von "Halloween".