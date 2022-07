Florian Silbereisen bereitet sich auf "emotionales" Wiedersehen mit Helene Fischer vor

Das Publikum k├Ânne sich au├čerdem auf Maite Kelly, Vicky Leandros, Ross Antony und andere Stars freuen. Die mehr als dreist├╝ndige Eurovision-Sendung von MDR, BR und ORF wird live aus der Glashalle der Messe Leipzig ├╝bertragen, so der Mitteldeutsche Rundfunk.

Ein nicht ganz allt├Ąglicher Gast in einer deutschen Schlagershow ist an diesem Abend die amerikanische S├Ąngerin und Songwriterin Anastacia ("I Belong to You (Il ritmo della passione)"). Das Fachportal schlager.de schlie├čt aus diesem Coup: "Offensichtlich will man mehr internationale Stars dabei haben - ein Erfolgsrezept, das schon bei der Giovanni Zarrella Show funktionierte."