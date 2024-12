Die Schauspielerin Florence Pugh (28) äußert sich in einem Interview kritisch über die Filmbranche. Für Frauen gälten enge Grenzen, sonst würden sie als Diva bezeichnet, als fordernd und problematisch, sagte sie der britischen Zeitung "Sunday Times" in London. Sie wolle nicht in Stereotype passen, die andere aufgestellt hätten.

"Es ist wirklich anstrengend, eine junge Frau in dieser Branche zu sein, und auch in anderen Branchen", sagte Pugh. "Aber ich wurde immer ermutigt, eine Stimme zu haben." Die Britin hat sich in Vergangenheit unter anderem kritisch über die Bewertung weiblicher Körper geäußert.