Flipper: Das wurde aus Teenie-Schwarm Luke Halpin

Erst Krebs dann Alzheimer

Das Schicksal meinte es für den ehemaligen Sunnyboy jedoch nicht immer gut. Seine ersten zwei Ehen scheiterten, 2015 wurde bei ihm Kehlkopfkrebs diagnostiziert. In den letzten Jahren hat sich der Krebs zwar zurückgezogen, doch nun leidet Halpin an Alzheimer. Inzwischen lebt er mit seiner dritten Frau Deborah in einem Traumhaus in Naples, Florida. "Ohne Deboroh wäre ich verloren," so Halpin dankbar über seine Frau, die ihm nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten zur Seite steht.

Und was wünscht er sich für die Zukunft? Großvater sein und nach China reisen: "Mit Deborah an meiner Seite ist alles möglich."