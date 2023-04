FitnessOskar und Healthy Mandy: Weitere Trauer-Nachricht nach Tod ihres Babys

Der erneute Test bringt Ern√ľchterung mit sich, denn er f√§llt auf einmal negativ aus. "Das kann nicht sein", wundert sich Oscar, w√§hrend seine Partnerin die Tr√§nen nicht unterdr√ľcken kann.

Als sich Mandy pl√∂tzlich √ľbergeben muss, keimt doch wieder Hoffnung auf, dass es sich um Schwangerschafts√ľbelkeit leidet. Es werden weitere Tests gemacht. Doch auch der Bluttest best√§tigt, dass "Healthy Mandy" doch nicht schwanger ist. Es habe sich um eine biochemische Schwangerschaft gehandelt, teilt das Paar mit.

"Das ist eine sogenannte Mikro-Fehlgeburt, durch die wir unseren Embryo verloren haben", erklären die Influencer ihren Followern.

Den Wunsch auf ein gemeinsames Kind will das Paar aber auch weiterhin nicht aufgeben. Sie haben sich nach dem Vorfall in die T√ľrkei begeben, in die Klinik, in der sie wegen ihres Kinderwunsches in Behandlung sind. K√ľnftig wollen sie sich nicht mehr auf herk√∂mmliche Schwangerschaftstests verlassen, sondern erst den Bluttest abwarten.