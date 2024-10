Fitnessinfluencerin Sophia Thiel zeigt ihr "10-Stunden-Unterarm"-Tattoo

Die Bayerin hatte 2019 ihre Pause bei den sozialen Medien verkündet und sich zwei Jahre später mit einem Buch, in dem sie ihre Essstörung thematisiert, zurückgemeldet. Heuer nahm sie an der Tanzshow "Let's Dance" teil. Danach sei sie emotional eingebrochen. "Ich hatte auch leider wieder Fressattacken und geriet durch den Kontrollverlust in eine depressive Phase", sagte die 29-Jährige im Interview des Spiegel. Sie habe eine Pause gebraucht und sich aus den sozialen Medien zurückgezogen.

– Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP): +43 1 504 8000, von Montag bis Donnerstag 9 bis 13 Uhr oder per E-Mail an: helpline@psychologiehilft.at .

Im Nachhinein sei es absehbar gewesen, dass sie anschließend in ein Loch falle, sagte Thiel dem Spiegel. "Aber wenn ich mittendrin bin in so einer stressigen Phase, merke ich häufig nicht, was das mit mir macht."