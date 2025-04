First Lady in Teilzeit: Die neue Melania Trump

Die Frau von US-Präsident Donald Trump ist Ex-Model und sehr auf die eigene Bildsprache bedacht. Auch bei diesem Termin im US-Außenministerium in Washington, bei dem acht Frauen aus aller Welt für besondere Verdienste gewürdigt werden, scheint sie vor allem darauf konzentriert, makellose Bilder zu produzieren. Während die 54-Jährige dort in einem festlichen Saal auf der Bühne sitzt und auf ihren Auftritt wartet, richtet sie ein paar Mal eine Haarsträhne oder den Knoten am Gürtel ihres Outfits im Leopardenmuster.

Als sie an der Reihe ist mit einer Ansprache, hält sie sich stoisch an den Teleprompter. Melania Trump redet da über große Gefühle - über die "Kraft der Liebe", über Vergebung und Empathie, ohne dass sich jedoch nach außen hin irgendwelche Emotionen bemerkbar machen. Bei der Übergabe der Preise posiert sie schließlich mit jeder der acht Frauen nach dem immer gleichen Muster: Ihr Blick wandert von links nach rechts die Kameras entlang. Ein Lächeln mit geschlossenem Mund, dann eines mit halb geöffnetem Mund und schließlich ein volles Lächeln mit allen Zähnen. Und von vorn. Nach den Fotos verlässt sie den Saal zügig, ohne am anschließenden Empfang teilzunehmen.

Es ist einer der seltenen öffentlichen Auftritte der neuen und alten First Lady. Seit dem Amtsantritt ihres Mannes im Jänner war sie nur ein paar Tage mit ihm in der Hauptstadt Washington oder an seiner Seite im Land unterwegs. Melania Trump betreibt ihre Rolle als eine Art Teilzeitjob. Sie tritt jeweils ein paar Tage hintereinander öffentlich in Erscheinung und taucht dann wieder für mehrere Wochen ab. Ihrem Team zufolge pendelt sie in dieser Zeit zwischen New York, wo der gemeinsame Sohn Barron studiert, und dem Trump-Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach im US-Staat Florida.

Kurz vor der Vereidigung ihres Mannes formulierte sie es in einem - ebenfalls raren - Interview mit dem Fernsehsender Fox News so: "Wenn ich in New York sein muss, werde ich in New York sein. Wenn ich in Palm Beach sein muss, werde ich in Palm Beach sein." Melania Trump macht keinen Hehl daraus, dass sie sich - ähnlich wie ihr Mann - nicht an übliche Konventionen gebunden fühlt. Und dass sie Dinge anders machen will als in der ersten Amtszeit ihres Mannes.

Melania Trump macht sich rar

Schon damals setzte sich Melania Trump von anderen First Ladies ab, trat weit weniger öffentlich in Erscheinung als andere Präsidentengattinnen und setzte inhaltlich wenig eigene Akzente. Sie startete damals eine Initiative namens "Be Best", die sich um das Wohl von Kindern und Jugendlichen dreht. Die will sie in den kommenden Jahren weiterführen. Andere größere inhaltliche Projekte hat sie vorerst nicht geplant. Anfang März nahm sie an einem Runden Tisch im Kongress teil, um für eine Gesetzesinitiative zu werben. Ein paar Mal begleitete sie ihren Mann bei Terminen. Doch in der zweiten Runde ist sie noch seltener öffentlich zu sehen als in ihren ersten Jahren als First Lady.

Dass sie nicht durchgehend im Weißen Haus lebt und dort nur alle paar Wochen auftaucht, ist höchst ungewöhnlich. Nachdem Melania Trump im Wahlkampf ihres Mannes so gut wie gar keine Rolle spielte, kommt dies aber auch nicht ganz überraschend. Seit Jahren wird darüber spekuliert, wie eng oder fern sich die Trumps als Ehepaar sind. Sie stehe auf eigenen Beinen und sei unabhängig, sagte sie in dem Fox-News-Interview weiter. "Ich habe meine eigenen Gedanken. Ich habe mein eigenes Ja und Nein. Ich bin nicht immer damit einverstanden, was mein Mann sagt oder tut. Und das ist in Ordnung."

Aus dem Umfeld der First Lady heißt es, auch ihr Team im Weißen Haus sei diesmal deutlich kleiner. Melania Trump suche sich genauer aus, mit wem sie sich umgebe. Damals habe sie sich hintergangen gefühlt von manchen Mitarbeitern. Heute kenne sie sich mit allem besser aus.

Der neue Look

Melania Trump sendet Botschaften gerne mit Hilfe von Kleidung und machte damit bereits in ihren ersten Jahren als First Lady Schlagzeilen. Diesmal setzt sie sich mit einem komplett anderen Look in Szene: strenger, forscher, moderner - im großen Kontrast zum Aussehen vieler anderer Frauen in Trumps Welt, die oft eng anliegende Kleider in knalligen Farben tragen, dazu lange, gewellte Haare und üppiges Make-up.