"Dancing Stars"-Drama: Warum Julia Cencig trotz Top-Bewertungen ausschied

Das glaubt auch seine Jurykollegin Maria Angelini-Santner : Leider eine sehr schlimme Überraschung. Sie war heute von unseren Jurypunkten her am zweiten Platz und vom zweiten Platz aus rauszufliegen, da können nicht viele Anrufer gewesen sein."

"Auf der einen Seite ist das sehr bitter, muss man aber auch akzeptieren. Das Format ist halt so. Du musst Jury und Publikum überzeugen. Uns hat sie überzeugt, Publikum scheinbar nicht", so Ekker weiter.

"Ich will jetzt nicht im Nachhinein obergescheit sein, aber ich habe versucht, sie zu warnen. Sie muss authentischer werden. Das Publikum kauft diese Masche nicht ab. Wenn das Publikum eine Geschichte haben will, dann schaut es eine Serie an, aber nicht 'Dancing Stars'. 'Dancing Stars' schaut man wegen wahrer Emotionen an, wegen Tränen, Liebe, Hass, aber nicht wegen gespielter Sachen. Sie hat sich zwar gebessert, aber scheinbar nicht gut genug", so sein Fazit.